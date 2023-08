Santos x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos recebe o Athletico Paranaense neste sábado (05), às 16h, na Vila Belmiro, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta se reabilitar na competição, após engatar três jogos sem vencer e se aproximar da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Furacão faz o caminho inverso. Afinal, são três partidas sem perder e está colado no G-6 da competição.

Como chega o Santos?

O técnico Paulo Turra deve manter o time base dos últimos jogos, fazendo apenas duas alterações. Afinal, o lateral-direito Gabriel Inocêncio deve ganhar a vaga de João Lucas no setor. Além disso, o recém-chegado, João Basso deve fazer sua estreia com a camisa do Peixe e atuar ao lado de Joaquim. Por fim, o Peixe deve manter o ataque com Marcos Leonardo e Mendoza, sendo municiados por Lucas Lima e Jean Lucas no meio de campo.

Como chega o Athletico Paranaense?

Por outro lado, o técnico Wesley Carvalho não contará com o volante Arturo Vidal. Afinal, o chileno terá que cumprir suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o treinador tem o retorno do zagueiro Zé Ivaldo, que foi expulso frente ao Vasco. A outra novidade é a possibilidade de relacionar Felipe Aguilar, que voltou de empréstimo do Lanús por pedido do Furacão. O Furacão deve ter um time quase todo reserva, por conta da partida na Libertadores, na próxima terça-feira (08).

SANTOS X ATHLETICO

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 05/8/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra

ATHLETICO PARANAENSE: Bento; Madson, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Esquivel; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Cuello, Pablo e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: Premiere

