Globo decide não transmitir importante torneio internacional

Os Jogos Pan-Americanos deste ano, que serão realizados em Santiago, capital do Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, podem ficar fora da TV aberta no Brasil. A Globo recusou pagar 10 milhões de dólares (quase R$ 50 milhões) para a Panam Sports, entidade organizadora do evento, e encerrou as negociações. As informações são do site F5.

Sem a Globo, o Comitê Organizador do Pan segue na busca por algum comprador entre as emissoras brasileiras. A Band demonstrou interesse, mas os valores pedidos afastam a emissora da jogada.

Nas últimas edições do evento, a Record foi a emissora oficial na TV aberta, mas deixou o acordo durante a pandemia da Covid-19. A Record desembolsava o mesmo valor da negociação deste ano entre Globo e Panam Sports.

Globo contrariada com o COB

A emissora carioca esperava que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) fizesse uma intermediação para a diminuição do valor da proposta, mas viu uma outra atitude da entidade, o que acabou sendo o estopim para o encerramento das negociações pelos direitos.

O COB comprou os direitos do Pan de Santiago, com recursos próprios, e repassou para a Cazé TV. As transmissões ficarão com o canal do streamer Casimiro Miguel, edos canais do COB no YouTube.

Veja abaixo o comunicado enviado pela Globo, para a “F5”, sobre a negociação para transmissão do Pan. O COB não quis comentar o caso.

“Ainda estamos definindo a nossa cobertura para os Jogos Pan-Americanos desse ano. A Globo, em especial o SporTV, tem um histórico de longa data com os esportes olímpicos e o compromisso de dar visibilidade às modalidades nos diversos torneios que transmite, além de trazer as histórias e preparação dos atletas até os Jogos Olímpicos”.

