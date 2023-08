Inter de Milão busca substituto para Romelu Lukaku

A Inter de Milão procura um substituto para Romelu Lukaku, que retornou ao Chelsea após empréstimo e pode ser negociado com a Juventus. Segundo informações do jornal italiano ‘Gazetta Dello Sport’, o técnico Simone Inzaghi e a direção do clube têm o atacante português Beto como prioridade, pois ele já está ambientado ao futebol italiano. Beto chegou ao Udinese junto ao Portimonense em julho de 2021 por 7 milhões de euros e marcou 21 gols em 63 partidas pela equipe de Udine, aos 25 anos de idade.

Ao mesmo tempo, a Inter está em negociações com a Udinese para contratar o meia sérvio Lamar Samardzic. Assim, durante as conversas, o nome de Beto teria entrado em pauta.

No entanto, caso não seja possível contratar Beto, a equipe italiana também tem outros jogadores na mira. São os casos do norte-americano Falorin Balogun, do Arsenal, e o espanhol Álvaro Morata, do Atlético de Madrid.

