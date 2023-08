Internacional negocia venda de Romero para o Tijuana, do México

O Internacional está a um passo de vender Braian Romero para o Tijuana, do México. O atacante foi emprestado ao clube mexicano no início deste ano, mas não permanecerá por lá. Ele, no entanto, será transferido para o Vélez Sarsfield, da Argentina. Aliás, Romero já está em Buenos Aires para ser submetido a exames médicos.

Pela negociação o clube gaúcho embolsará US$ 1 milhão (R$ 4,87 milhões pela cotação atual) por 50% dos direitos econômicos de Romero. A transação foi acertada enquanto o Internacional estava na Argentina para a partida contra o River Plate (vitória por 2 a 1 para os donos da casa) pela Libertadores.

Com o empréstimo do jogador ao Tijuana, concretizado em janeiro passado, Internacional embolsou R$ 1,2 milhão. O atacante permaneceria no México por um ano. No entanto, os dirigentes mexicanos decidiram adquirir o jogador em definitivo para repassá-lo ao Vélez.

No entanto, houve uma triangulação envolvendo o Vélez Sarsifield. O jogador passará a defender as cores do clube argentino. Ele, inclusive, está na capital do país para acertar os trâmites burocráticos.

Com a negociação, o Internacional poderá recuperar parte do investimento feito no jogador. Ano passado, quando o Colorado acertou a contratação de Romero, o clube pagou US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões pela cotação da época) para retirá-lo do River Plate, com contrato até dezembro de 2024.

