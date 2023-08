Empresário de Gustavo Gómez confirma proposta do Al-Nassr

O Al-Nassr, do técnico Luís Castro e do atacante Cristiano Ronaldo, está interessado na contratação do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras. Nesta sexta-feira (4), o empresário do jogador paraguaio confirmou que o clube árabe formalizou uma proposta por Gómez e que já houve muitas conversas com os dirigentes da Arábia.

“É 100% real. Tivemos muitas conversas com Al-Nassr. Existiu uma expectativa grande. Conversamos com o Palmeiras, que nos respeitam e nós também respeitamos muito. O time quer, o técnico também”, disse Renato Bittar, empresário do zagueiro palmeirense, à rádio ABC, do Paraguai.

“Existiu uma expectativa muito grande pois o futebol lá está muito melhor. O Palmeiras joga uma competição importante e o tem como jogador-chave. O que asseguro é que a oferta foi 100% real”, completou o agente.

O Palmeiras não pretende negociar um de seus principais jogadores e capitão da equipe. Aliás, no início do ano, renovou o contrato de Gustavo Gómez até o fim de 2026. Mas, caso o defensor paraguaio esteja convencido em deixar o clube paulista, o Verdão não abrirá mão de receber o que acredita ser o valor ideal pelo jogador.

Na época em que assinou a sua renovação com o Palmeiras, há oito meses, Gustavo Gómez foi bem claro: seu presente e futuro é no Palmeiras.

“Meu pensamento é esse: meu futuro está aqui, minha família é muito feliz aqui. Assim, agradeço à diretoria, à comissão técnica, todo mundo que me ajudou para ficar mais tempo aqui e tentar ganhar mais títulos”, garantiu Gómez.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook