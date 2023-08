Ex-assessor nega que Fernanda Campos tenha beijado Neymar

A suposta traição de Neymar com a influencer Fernanda Campos ganhou novo capítulo. Nesta sexta-feira (04), a colunista Fábia Oliveira, do portal “Metropoles”, publicou uma entrevista com Pablo Pinho, ex-assessor dela. Ele garante que o atacante do PSG e a jovem sequer se beijaram em um apartamento de luxo na Vila Madalena, em São Paulo.

Pablo Pinho, porém, garante que foi por pouco, afinal, Fernanda Campos chegou a ir a uma das casas de Neymar, mas logo foi dispensada. O episódio, vale lembrar, foi em 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Na ocasião, o atacante já namorava Bruna Biancardi, sua atual parceira. O casal está “grávido”.

“Eles nem se beijaram. Por isso que ela ficou tão pouco tempo na casa dele. Ela me contou que chegou a subir ao apartamento dele, mas Neymar recebeu uma ligação e logo a dispensou. Alguém estava chegando e não podia ver a Fernanda lá. Por isso ela não demorou nada no apartamento dele”, revelou Pablo Pinho.

O jornalista foi além e revelou que guardou o segredo a pedido e por respeito a Fernanda Campos. No entanto, ela teria se recusado a pagar uma suposta dívida a ele. Isso o deixou chateado, o que o fez revelar a história de Neymar com a influencer.

“Eu, inclusive, mandei mensagem para o Neymar dizendo que eu sei que ela inventou tudo. Neymar pediu que eu não fizesse nada, porque um dia a vida cobra, mas eu não podia deixar a Fernanda sustentando uma mentira para entrar em A Fazenda”, acrescentou Pinho.

Contudo, em entrevista ao mesmo site, Fernanda Campos chamou Neymar de “escroto”. Ela disse que desconhecia a relação do jogador com Bruna Biancardi e confirmou ainda que aquele foi o único encontro com o atleta. No entanto, curiosamente, Neymar admite que já traiu Bruna com Fernanda e se desculpou publicamente.

Quem é Fernanda Campos?

A influenciadora e modelo é de Carmo do Rio Claro, uma cidade do interior de Minas Gerais. Contudo, atualmente mora em São Paulo, onde trabalha com internet, redes sociais, sobretudo, no Instagram. Ela é modelo e já fez trabalhos para grandes marcas. Ela também vende conteúdo adulto.

Atualmente, Fernanda tem mais de 400 mil seguidores no Instagram e, por lá, dá dicas de beleza e moda. Recentemente, ela criou um curso “Método Mente Milionária” no qual fala sobre lei da atração e poder da mente. Além disso, com o curso, Fernanda criou um site chamado fercampos.com.br onde disponibiliza os conteúdos para o público.

