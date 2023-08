Falcão é denunciado por importunação sexual por funcionária de hotel em Santos

Paulo Roberto Falcão foi denunciado nesta sexta-feira por uma funcionária do apart hotel onde mora, na cidade santista, litoral de São Paulo. O ex-jogador, que fez sucesso nos anos 70 e 80, é atualmente coordenador de futebol do Santos,

Segundo informações do “g1”, o caso de importunação sexual foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), as autoridades resumiram as informações para poder preservar a intimidade da vítima que diz ter sido importunada pelo ex-jogador. O exame de corpo de delito não será realizado, já que, segundo o boletim, não houve vestígios dos atos. O Santos ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

Atualmente coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão fez sucesso como jogador, principalmente defendendo o Internacional e a Roma, da Itália. Pela Seleção, ele fez 34 jogos e sete gols.

Falcão também trabalhou como comentarista e técnico de diversos clubes, como Internacional, Bahia e Sport. Ele também treinou a Seleção após a Copa de 90.

