Casemiro revela conversa com Marcelo sobre Fernando Diniz

Está chegando a hora para a primeira convocação de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira. O treinador divulgará a lista no dia 18 de agosto com os jogadores que disputarão as duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Aliás, antes mesmo da listagem, alguns atletas já procuram informações sobre o cotidiano do técnico do Fluminense. Um deles foi Casemiro, que escutou “mil maravilhas” do lateral-esquerdo Marcelo sobre Diniz.

“Perguntei um pouco para o Marcelo, que falou mil maravilhas dele. Fez um grande trabalho no São Paulo, vem fazendo um grande trabalho no Fluminense, recentemente ganhou um título, o Carioca”, disse Casemiro ao SporTV.

Mas, apesar de Fernando Diniz estar interinamente na Seleção, os torcedores querem ouvir dos jogadores sobre Carlo Ancelotti que, segundo o “ge”, será o técnico do Brasil a partir do meio do ano que vem. Mas, para Casemiro, o momento é de pensar no trabalho com Diniz.

“O tanto que nós sabemos são as informações que vocês (da imprensa) passam. Mas agora é o Diniz. Vamos respeitá-lo, tem um trabalho a fazer. Acho que temos que voltar a vencer, Eliminatórias, classificar para o Mundial, logo (tem) Copa América. Vamos jogo a jogo”, explicou Casemiro.

Jogos da Seleção Brasileira

O Brasil estreia nas Eliminatórias em casa. No dia 8 de setembro, enfrenta a Bolívia no Mangueirão, em Belém. Já no dia 12, visita o Peru, em Lima.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.