Vegetti é regularizado e pode estrear pelo Vasco no Brasileiro

Oitavo reforço do Vasco na janela, o atacante Pablo Vegetti teve a sua regularização divulgada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador de 34 anos, aliás, fez exames médicos, teve anúncio confirmado na manhã desta sexta-feira (4) e assinou contrato em até julho de 2024. Contudo, sua utilização no jogo contra o Grêmio, no domingo (6), às 16h, em São Januário, pelo Brasileiro, depende da comissão e do técnico Ramón Diaz.

Caso não entre em campo diante do Tricolor gaúcho, a tendência é que fique à disposição na partida de encerramento do primeiro turno. O Cruz-Maltino visita o Bragantino, dia 14 de agosto, segunda-feira, às 21h, no Nabi Abi Chedid. Além do centroavante, outra cara nova que pode aparecer na relação do confronto com o time de Porto Alegre é o lateral-esquerdo Jefferson. O defensor foi o último atleta a ser anunciado antes do ex-camisa 9 do Belgrano, mas não viajou para pegar o Corinthians, na Neo Química Arena.

Na última quinta-feira (3), Vegetti desembarcou no Rio para se apresentar ao Vasco e disse estar ansioso para jogar o mais rápido possível. Afinal, a equipe carece de opções ao setor de frente após as vendas de Pedro Raul, ao Toluca, do México, e Eguinaldo, ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Até então, Díaz tinha apenas o paraguaio Sebastián Ferreira, que veio do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, para a função de pivô.

“Estou muito contente de chegar aqui, quero dar início aos treinos e jogar o mais rápido possível. Me sinto bem fisicamente, vinha atuando na Argentina e, na verdade, estou bem. Vamos oferecer bastante sacrifício à equipe, para que a gente saia do lugar que estamos, um momento complicado. Mas só o trabalho do dia a dia no campo pode nos tirar dessa situação”, disse Vegetti, em declaração no Aeroporto do Galeão.

Velho conhecido volta ao Vasco

A diretoria chegou a um acordo com Rossi, ponta direita que defendeu o clube em 2019 e chegou ao Rio nesta sexta-feira (4). Por sinal, por estar sem clube, pode ser inscrito até 24 de agosto. Com pouco detalhes para o anúncio, a expectativa é que o atacante seja o nono reforço oficializado pelos cariocas de olho na sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe de São Januário ocupa a lanterna da tabela, com apenas nove pontos.

