Suíça x Espanha: onde assistir, escalações, arbitragem

Primeira colocada do Grupo A da fase de grupos da Copa Feminina 2023, a Suíça enfrenta, neste sábado (4/8), às 2h da madrugada, a seleção da Espanha (2ª colocada do Grupo C). O jogo é pelas oitavas de final e será no Eden Park, em Aukland, na Nova Zelândia.

O vencedor deste duelo enfrentará nas quartas de final no Estádio Sydney Football, na Austrália, neste sábado, às 23h (de Brasília).

Onde assistir

Os canais SporTV, Cazé TV (Youtube) e Fifa+ (www.fifa.com) transmitem a partir das 2h da madrugada deste sábado. Mas a Cazé TV abre as transmissões uma hora antes.

Como está a Suíça

Ramona Bachman vem sendo a grande personagem do ataque da Suíça. Afinal, tem o maior número de finalizações e assistências da sua seleção nesta Copa. Assim, seguirá como companheiro de ataque de Ana Crnogorcevic. Já Alisha Lehman seguirá no banco de reservas. Mas a força da Suíça está na defesa. Não levou gol na fase de grupos e pode tornar a vida do ataque espanhol um inferno.

“É uma sensação ótima termos nos classificado. Podemos estar satisfeitas com muitas coisas, e estamo. Porém, agora temos que entender que a viagem ainda não terminou e podemos ir mais longe”, disse a treinadora Inka Grings.

Como está a Espanha

O selecionado espanhol entrou na competição com status de favorito ao titulo. Mas a inoperância ofensiva na última rodada da fase de grupos, quando foi surrado por 4 a 0 pelo Japão, acendeu o sinal amarelo. Apesar do vexame, o técnico Jorge Vilda, vai manter o setor de criação com Bonmatí, Abelleira, Alexia Putellas. Na frente, também não muda uma vírgula: seguem Paralluelo, Caldentey e Hermoso. Este sexteto tentará apagar a péssima impressão de arame liso que deixou contra o Japão: 78% de posse de bola e dez finalizações contra sete das japonesas. E ainda assim levou de 4 a 0.

“É normal ficarmos bravos e com raiva, nada deu certo contra o Japão. A equipe ficou frustrada. Mas logo transformou essa sensação em vontade de competir e encarar as oitavas de final com foco para buscarmos a classificação.”, disse Jorge Vilda.

SUÍÇA X ESPANHA

Copa Feminina – Oitavas de Final

Data e horário: 5/8/2023

Local: Estádio Wellington Reginal, Aukland (NZL)

SUÍÇA: Thalmann; Aigbogun, Maritz, Stierli e Riesen; Sow, Walti e Reuteler; Piubel, Bachmann e Ana Crnogorcevic. Técnica: Inka Grings

ESPANHA: Missa; Batlle, Paredes, Ivana, Carmona; Bonmati, Abelleira, Alexia Putellas; Paralluelo, Caldentey, Hermoso. Técnica:

Árbitro: Cheryl Foster (GAL)

Auxiliares: Michelle O’Neill (IRL) e Franca Overtoom (NED)

