PSV vence Feyenoord e conquista Supercopa da Holanda

O PSV conquistou o título da Supercopa da Holanda ao venceu o Feyenoord por 1 a 0 na tarde desta sexta-feira (4). O gol da vitória foi marcado pelo holandês Noa Lang, aos 29 minutos do segundo tempo. Além disso, o jogo ocorreu na casa do Feyenoord, conhecida como a ‘caldeirão de Roterdão’, e leva o nome do maior ídolo do futebol holandês, Johan Cruyff. A equipe teve a vantagem de jogar com o apoio do seu torcedor por ser o atual campeão holandês.

Ao mesmo tempo, jogadores como Lang, autor do gol e principal contratação da equipe para a temporada 2023/24, e Sangaré se destacam no elenco do PSV. O atacante holandês, inclusive, balançou a rede em sua primeira partida oficial com a camisa do clube.

Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções e com poucas finalizações, o PSV conseguiu criar mais chances de perigo na segunda etapa e conquistou a vitória por 1 a 0.

