Eduardo Paes faz campanha para Luciano Vietto jogar no Vasco

Prefeito do Rio, Eduardo Paes é torcedor declarado do Vasco e aproveitou para dar uma forcinha ao clube do coração em um possível acerto com Luciano Vietto. O politico mandou mensagem para Paloma Hurtado, esposa do jogador, em suas redes sociais.

“Atenção, sra. Paloma Hurtado, esposa do Luciano Vietto: a cidade mais maravilhosa do mundo aguarda você e sua família de braços abertos. Esquece Europa. O Rio é mais bonito, mais apaixonante e não faz frio. Venham ser felizes com o Vascão!”, brincou Eduardo Paes nas redes.

O nome de Vietto é um sonho recente da torcida cruz-maltina, que se mobilizou e fez barulho nas redes sociais do jogador. O argentino está sem clube após passagem pelo Al Hilal, da Arábia Saudita.

Ramón Diaz, atual técnico do Vasco, trabalhou com Vietto no futebol árabe. Eles estiveram juntos na vitória do Al Hilal sobre o Flamengo, no Mundial de Clubes deste ano.

Além do Vasco, Vietto tem seu nome especulado em outros clubes brasileiros. Ele começou a carreira no Racing e já atuou no futebol europeu, defendendo clubes como Villarreal e Sevilla.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.