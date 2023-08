Goiás x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Após entrarem em campo no meio da semana pela Sul-Americana, Goiás e Fortaleza se enfrentam neste sábado (5), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio da Serrinha, às 18h30. O Esmeraldino é o 16° colocado na classificação do Brasileirão, com 16 pontos. Já o Leão do Pici, na 11ª colocação, tem 23.

O Goiás perdeu para o Estudiantes, da Argentina, por 3 a 0. Em contrapartida, o Fortaleza venceu o Libertad, do Paraguai, por 1 a 0. Aliás, como os dois times brasileiros jogaram as partidas de ida fora de casa, os jogos da volta serão no Brasil.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Goiás e Fortaleza.

Como está o Goiás

Para enfrentar o Fortaleza, o técnico Armando Evangelista não contará com Maguinho e Sander, ambos lesionados. Aliás, eles ficaram de fora também da partida contra o Estudiantes. Em contrapartida, o treinador terá dois reforços, já que não entraram em campo no meio da semana: o atacante Matheus Babi e o meia Raphael Guzzo, que não estão inscritos na Sul-Americana, e retornam na partida do Brasileirão.

Como está o Fortaleza

Assim como o Goiás, o Fortaleza também terá desfalques. O atacante Guilherme, suspenso, não fica à disposição de Vojvoda. Além disso, Romarinho, também atacante, não foi relacionado pelo treinador argentino (opção técnica). Aliás, Pedro Rocha e Hércules, lesionados, também não jogam.

GOIÁS X FORTALEZA

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 05/8/2023, às 18h30

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Sidimar e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Marinho, Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

