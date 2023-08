Internacional x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Corinthians duelam neste sábado (05), às 18h30, no estádio Beira-Rio, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado tenta se recuperar no torneio, após cinco partidas sem vencer e estacionar na 12° colocação. Por outro lado, o Timão não perde há três partidas na competição, mas ainda se preocupa com o rebaixamento, já que está na 14° colocação e apenas quatro pontos na frente do Bahia, primeiro time na zona do descenso.

Como chega o Internacional?

O técnico Eduardo Coudet deve poupar seus principais jogadores no duelo contra o Corinthians. Afinal, o Colorado encara o River Plate na próxima terça-feira (08), valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Assim, nomes como de Enner Valência e Alan Patrick, não devem ser relacionados para a partida. Além disso, Mercado, expulso na rodada anterior, Moledo, suspenso por doping, e Lucas Ramos, lesionado, estão fora.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve ter o retorno de jogadores importantes para o duelo contra o Inter. Afinal, Renato Augusto, Gil e Fábio Santos, que acabaram poupados contra o Newell´s Old Boys, pela Sul-Americana, devem retornar ao time titular. Contudo, o meia Matías Rojas, com uma lesão no pé esquerdo, segue fora. Por fim, o volante Gabriel Moscardo, que se recupera de uma cirurgia de apendicite, foi relacionado, mas não deve atuar no Beira-Rio, seguindo uma preparação especial do Timão.

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 05/8/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: John; Igor Gomes, Vitão (Rômulo), Nico Hernández e Thauan Lara; Rômulo, Campanharo (Matheus Dias), Bruno Henrique e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Wesley (Guilherme Biro) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhãs (RJ-FIFA)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (PB-FIFA)

Onde assistir: Premiere

