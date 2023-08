Kannemann aceita proposta do Independente, diz jornal

De acordo com o jornal ‘Correio do Povo’, o zagueiro Walter Kannemann já aceitou uma proposta do Independente, da Argentina, para deixar o Grêmio. Com contrato até o fim deste ano, o defensor ainda não renovou e poderia sair em dezembro. Mas o clube argentino pretende tirá-lo do Tricolor já por agora, com uma oferta direta ao clube.

Kannemann tem uma multa rescisória no valor de 800 mil dólares (R$ 3,8 milhões), valor que está dentro da realidade financeira do Independiente. Assim, o Rojo pretende levar o defensor de imediato. Anteriormente, o diário argentino ‘Olé’ já tinha citado o interesse do Boca Juniors no jogador, ainda que sem uma proposta oficial por ele.

A proposta do Independiente por Kannemann é de dois anos. Dessa forma, o zagueiro pode nem voltar a atuar pelo Grêmio, já que está lesionado. Ele sofreu uma fratura do dedo da mão direita, na derrota para o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, e está de molho desde então. Nesta temporada, ele disputou 31 partidas com a camisa gremista.

