GOAT anuncia transmissão do Campeonato Saudita no YouTube

Disponível desde o último final de julho, o canal ‘GOAT’ anunciou nesta sexta-feira que vai transmitir as partidas do Campeonato Saudita, de graça, em seu canal no YouTube. Além disso, o canal também divulgou que vai fazer as transmissões da NWSL, liga norte-americana de futebol feminino.

O contrato com a liga saudita é de dois anos, válido até 2025. Assim, astros do futebol mundial como Cristiano Ronaldo, Firmino, Fabinho, Benzema, Kanté, entre outros, poderão ser acompanhados de graça na internet.

Globo decide não transmitir importante torneio internacional

Além disso, o ‘GOAT’ já fez transmissões da Série C do Campeonato Brasileiro masculino e dos playoffs da Champions League e Conference League.

