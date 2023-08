Victor defende Felipão e planejamento do Atlético-MG

Gerente de futebol do Atlético-MG, Victor Bagy, o eterno “São Victor”, defende o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari no clube. Nesta sexta-feira (4), o dirigente concedeu entrevista coletiva e reforçou que tem buscado alternativas dentro de campo. Mas o grupo precisa recuperar a confiança.

“Não é por falta de trabalho, comprometimento, posso garantir. Futebol tem fases. Não existe fórmula para superar adversidade que seja diferente do trabalho. Felipão busca alternativas para extrair o melhor. Não existe falta de trabalho. Não estamos conseguindo replicar o trabalho em campo, por uma questão de confiança, de momento que o futebol nos apresenta. É ter calma, serenidade”, iniciou Victor.

O Atlético-MG não vence há dez jogos, nove deles já sob o comando de Felipão. São oito rodadas sem triunfo, duas pela Libertadores. Nesta sequência, são cinco empates e outras cinco derrotas, o que fez o Galo cair da quarta para a 13ª posição no Brasileirão.

Além disso, o Verdão precisa de uma vitória fora de casa contra o Palmeiras para avançar na Libertadores. Ainda na entrevista coletiva, Victor negou que o elenco esteja rachado com o treinador.

“Não existe problema interno, nenhum racha, como vocês gostam de usar. Existe uma aceitação muito boa do trabalho do Felipão, existe uma avaliação positiva em relação a sua conduta”, comentou.

Resultados não refletem empenho da diretoria

O Jogada10 mostrou, na última quinta-feira (3), que o Atlético-MG resolveu manter Felipão no cargo. A decisão foi tomada após uma reunião dos 4Rs (Rubens e Rafael Menin – pai e filho -, Ricardo Guimarães e Renato Salvador), grupo que administra o clube. Sobre o planejamento alvinegro, Victor afirma que os resultados não condizem com o trabalho da diretoria.

“Estamos seguindo o que foi definido no início da temporada. Afinal, começamos bem em termos de conquista e performance, buscamos todos os objetivos no primeiro semestre: a conquista do Estadual, a classificação para a fase de grupos da Libertadores, as oitavas da Libertadores. A Copa do Brasil, infelizmente, a gente acabou eliminado. Mas é impossível passar a temporada vivendo só de vitórias. O momento é ruim, mas não vejo como erro de planejamento. Tudo que foi proposto, em termos de contratações e planejamento financeiro, a gente tem seguido.”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.