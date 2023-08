Paulo Roberto Falcão deixa o cargo de coordenador do Santos

Paulo Roberto Falcão não é mais o coordenador esportivo do Santos: ele pediu demissão nesta sexta-feira (4) e teve seu pedido aceito pela diretoria. O ex-jogador alegou que tomou a decisão devido a protestos da torcida, em relação aos maus resultados recentes da equipe.

Entretanto, a notícia chega no mesmo dia em que surgiram denúncias de que Falcão teria cometido atos de importunação sexual contra uma mulher em Santos. A funcionária do apart-hotel em que mora o dirigente afirmou que ele teria cometido o ato e levou o caso às autoridades. Entretanto, a Polícia não divulgou maiores detalhes do caso.

Por outro lado, Falcão negou as acusações, através de uma nota oficial. Ele deixa o Santos após quase um ano, já que chegou ao clube em novembro passado. Com maus resultados nas competições disputadas desde então, ele enfrentou as críticas da torcida, que chegou a fazer uma campanha, via redes sociais, pedindo por sua saída.

“Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu”, disse Falcão, em nota.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.