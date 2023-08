O Palmeiras concluiu sua preparação para o duelo diante do Fluminense, neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, o técnico Abel Ferreira dirigiu um treino tático, com movimentações, transições e construções de jogadas. Na reta final da atividade, houve um trabalho técnico em campo reduzido.

O zagueiro Gustavo Gómez avaliou o momento favoráveldo Verdão, com três vitórias em sequência – Fortaleza e América-MG pelo Brasileiro e Atlético-MG pela Libertadores.

“Estamos bem. Como falou o Abel, voltamos às nossas bases, a sermos consistentes, organizados e intensos. E temos que seguir assim. Fizemos ótima partida na Libertadores, fomos bem também no último jogo do Brasileirão, contra o América-MG. E agora vamos enfrentar um grande adversário. Mas estamos bem e temos que seguir assim”, disse.

O capitão alviverde também projetou o confronto diante da equipe do Rio de Janeiro.

“Será um jogo difícil, contra um time que tem um treinador com um modo de trabalhar consistente. Mas nós estamos trabalhando para fazer um jogo bom, tentar vencer e, assim, seguir somando no Brasileirão”, afirmou o paraguaio, qiue é o estrangeiro com mais partidas na história do clube, com 259, e segundo maior zagueiro artilheiro do clube, com 32, ao lado de Loschiavo e atrás apenas de Luís Pereira, com 36.

Por fim, Gustavo Gómez destacou o aspecto defensivo do atual campeão brasileiro.

“É importante sempre não tomar gols. Se você não toma, já garante pelo menos o empate. Todo mundo trabalha para defender: os pontas, atacantes, meias e volantes, que nos ajudam muito na marcação para fazermos sempre bem nosso trabalho”, encerrou.

Renovações

O Palmeiras firmou nesta semana a renovação contratual de cinco jogadores do elenco, crias da base. Naves e Jhon Jhon, que tinham acordo até 31 de dezembro de 2025, e Garcia, Vanderlan e Fabinho, cujos vínculos findariam em 31 de dezembro de 2026, assinaram um novo contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

