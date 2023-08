Japão x Noruega: onde assistir, escalações e arbitragem (brasileira)

O Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, será palco de Japão e Noruega, neste sábado (4/8), às 5h (de Brasília) pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. O jogo promete ser um dos melhores desta fase da competição. Afinal, trata-se de um encontro entre ex-campeãs. As noruegesas levaram em 1995, as japonesas, em 2011. Mas há um detalhe importante: o Japão teve a melhor campanha geral na primeira fase, vencendo seus três jogos. Pinta como favorito.

O jogo terá uma atração a mais para os brasileiros. Afinal, a arbitragem será de Edina Alves, com Neuza Back e Leila Cruz como auxiliares e o VAR sob o comando de Daiane Muniz (BRA). O vencedor desta partida avança às quartas e enfrentará Suécia ou Estados Unidos, que se jogarão neste domingo em Melbourne.

Onde assistir

A Cazé TV (youtube) e a FifaTV (www.fifa.com) transmitem a partir das 5h (de Brasília).

Como está o Japão

O Japão chega com muita moral. Campanha 100%, 11 gols a favor (melhor ataque) nenhum gol sofrido e um impiedoso 4 a 0 em cima da Espanha. E ainda tem a artilheira da competição, Miyazawa, com quatro gols. Não por acaso está cotada com a favorita nesta partida. O técnico Futoshi Ikeda vai manter a base que goleou a seleção espanhola, mas como naquele jogo teve menos de 30% de posse, talvez entre com um time um pouco mais ofensivo. Assim, Hasegawa pode começar como titular na vaga de Nagano. Há ainda uma dúvida se Tanaka começa como titular ou Ueki será lançada no ataque. O único desfalque será a atacante Maika Hamano, machucada.

Como está a Noruega

A Noruega vem de goleada sobre Filipinas, 6 a 0, que garantiu a sua presença nas oitavas de final. Mas ela sabe que para avançar às quartas será preciso muito mais do que mostrou na fase de grupos, já que o Japão é uma das melhores seleções da Copa. Haug, artilheira do selecionado com dois gols, é a maior esperança do ataque norueguês. Ainda mais com a ausência da goleadora Ada Hegerberg, machucada.

“Estávamos sendo criticadas pelo que apresentamos nos dois primeiros jogos. Mas demos a melhor resposta possível na goelada sobre Filipinas. Assim, esperamos um novo sucesso”, disse a técnica Hege Riise.

JAPÃO X NORUEGA

Copa do Mundo Feminina – Oitavas de final

Data e horário: 4/8/2023, às 5h (de Brasília)

Local: Estádio Regional, Wellington (NZL)

JAPÃO: Yamashita; Takahashi, Kumagai e Minami; Shimizu, Hayashi, Hasegawa (Nagano) e Endo; Miyazawa, Naomoto e Tanaka (Ueki). Técnico: Futoshi Ikeda

NORUEGA: Mikalsen; Bjelde, Mjelde, Harviken e Tuva Hansen; Maanum, Boe Risa e Reiten; Graham Hansen, Haavi e Haug. Técnico: Hege Riise

Árbitra: Edina Alves (BRA)

Auxiliares: Neuza Back e Leila Cruz (Ambas do Brasil)

VAR: Daiane Muniz (BRA)

