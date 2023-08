Dupla do Camboriú projeta decisão contra o Maringá, na Série D

Em busca de uma vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, Maringá e Camboriú se enfrentam neste domingo (6), às 19h. Com um 0 a 0 no primeiro duelo, novo empate leva a decisão para os pênaltis, mas o vencedor segue em frente. O Camboriú, que joga fora de casa, tenta desbancar os paranaenses no Estádio Willie Davids.

O Camboriú acabou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo H, com 22 pontos conquistados. Por outro lado, o Maringá foi o segundo colocado do Grupo G. O lateral-direito Gabriel Fonseca garante que o fato da equipe jogar fora de casa não assusta para que se busque uma vitória.

“Foi uma semana muito intensa de preparação visando essa partida contra o Maringá. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, estamos encarando como uma final, pois vale a nossa vida na competição e vamos entrar focados, fora de casa. Enfrentaremos uma grande equipe, mas nosso objetivo é a classificação”, disse ele, em discurso semelhante ao atacante Cirilo, outro destaque do time:

“Nosso time fez uma reta final de primeira fase muito forte. Conseguimos vitórias importantes, até jogando fora de casa, o que trouxe uma grande confiança para esse mata-mata. Será um jogo muito difícil, o Maringá tem um elenco muito bom, qualificado e que vai nos impor grandes dificuldades, mas nosso foco é a classificação e vamos lutar muito em busca disso”.

