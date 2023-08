Justiça obriga Botafogo a incluir patrocínio em sua camisa

Em pouco mais de uma semana, a novela entre Botafogo e Universidade Iguaçu (Unig) ganhou mais um capítulo. Nesta sexta-feira (4), a Justiça determinou que o Glorioso cumpra o acordo de patrocínio firmado com a instituição educacional, embora tenha desfeito o acordo com ela apenas dois dias depois do anúncio. Assim, o clube deve estampar a marca da faculdade na parte de trás de sua camisa de jogo. A informação foi dada primeiramente pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal ‘O Globo’.

A juíza Flávia Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, definiu que o Botafogo deve cumprir o acordo de patrocínio. Dessa forma, precisará incluir a logomarca da Unig, conforme previamente acertado. Caso o clube não cumpra a determinação, está sujeito a multa de R$ 50 mil por partida em que não houver a presença da marca.

“Defere-se, si et in quantum (provisoriamente), a tutela requerida, ante o risco da demora – a equipe em questão está se apresentando semanalmente em jogos de repercussão nacional e internacional com grande êxito – e a verossimilhança das afirmativas contidas na inicial, sobretudo com base nos e-mails trocados e que se encontram acostados aos autos, que foram emitidos pelo próprio Clube”, diz o despacho.

Dessa forma, o Botafogo já deverá estampar mais um patrocínio em sua camisa a partir deste domingo. A equipe joga fora de casa contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e a nova marca já deverá figurar na camisa alvinegra. O clube também divulgou um acerto com o multivitamínico Centrum, outra marca que volta a aparecer.

