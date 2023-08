Fluminense x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Palmeiras duelam neste sábado (05), às 21h, no Maracanã, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. E o embate tem tudo para ser um confronto direto. Afinal, o Tricolor Carioca é o quinto colocado, com 28 pontos, três a menos que o Verdão, que ocupa a terceira posição. Assim, uma vitória para qualquer lado, serve para cravar ainda mais seu lugar na zona de classificação para a Libertadores e ainda sonhar com o título.

Como chega o Fluminense?

Com a cabeça na Libertadores, o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo um time misto. É certo dizer que o zagueiro Nino e o volante André não entram em campo neste sábado. Afinal, a dupla terá que cumprir suspensão e não enfrentará o Palmeiras. Assim, Marlon deve entrar na defesa, com Martinelli sendo opção para o meio-campo. Além disso, o lateral-esquerdo Marcelo deve ser titular, já que foi expulso contra o Argentinos Juniors e não poderá entrar em campo no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Como chega o Palmeiras?

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira também deve preservar algum de seus jogadores. O atacante Dudu e o volante Zé Rafael devem ser poupados contra o Fluminense, visando o duelo contra o Atlético-MG, pela Libertadores. Assim, o jovem Jhon Jhon e o colombiano Richard Ríos devem ganhar uma chance no time titular. Outras mudanças podem acontecer para o duelo, mas o treinador português não deu pistas de como pode ser a equipe que começará o jogo no Maracanã.

FLUMINENSE X PALMEIRAS

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 05/8/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: SporTV e Premiere

