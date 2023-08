Conmebol recusa pedido do Flu e mantém expulsão de Marcelo

A Conmebol manteve a expulsão de Marcelo, do Fluminense, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Desse modo, o lateral-esquerdo será desfalque para o jogo de volta frente ao Argentinos Juniors, que ocorrerá no próximo dia 8, no Maracanã.

Nesta sexta-feira (4), a entidade recusou o pedido do clube brasileiro para anular o cartão vermelho. Assim, o experiente jogador precisará cumprir suspensão automática por uma partida após lance que resultou na grave lesão de Luciano Sánchez.

“Um erro de apreciação dos fatos de uma jogada pontual, incluindo expulsar ou punir um jogador, em nenhum caso pode habilitar a esta Comissão a mudar a decisão do árbitro. […] Por tal motivo, e em concordância com as disposições do Código Disciplinar vigentes, a Comissão Disciplinar da Conmebol não pode cancelar o cartão vermelho de um jogador nem seus efeitos automáticos”, informou, em nota, a entidade, a entidade.

O Fluminense poderá apresentar recurso de apelação. Terá, portanto, até sete dias para contestar a decisão assinada por Eduardo Gross Brown, presidente da Comissão Disciplinar da Conmebol.