Flamengo sai na frente do Santos na semifinal do Brasileiro Sub-20

Na noite desta sexta-feira (4), o Flamengo saiu na frente do Santos, na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogando fora de casa, no Bruno José Daniel, em Santo André (SP), o Rubro-Negro derrotou o Peixe pelo placar de 2 a 1. Dessa forma, joga pelo empate, no próximo fim de semana, para garantir sua vaga na grande decisão.

O Santos começou melhor que o Flamengo e conseguiu abrir o placar logo aos dois minutos. O boliviano Miguelito chutou bonito, da entrada da área, e fez 1 a 0. Embora o Santos continuasse no ataque, não conseguiu aumentar, já que o goleiro Kauã Santos fez uma série de boas defesas, segurando o placar.

Já o Flamengo, que tinha ensaiado uma melhora pouco antes do intervalo, voltou melhor que o Santos na segunda etapa e conseguiu empatar o jogo através do meia-atacante Lorran, com uma boa finalização. Pouco depois, ele criou a jogada em que Pedrinho saiu na cara do gol e marcou o temto da virada. E o terceiro só não veio porque a defesa santista salvou novo chute de Pedrinho, em cima da linha.

O jogo de volta ocorre no próximo dia 12, um sábado, na Gávea.

