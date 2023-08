Palmeiras estreia avião de Leila em viagem ao Rio de Janeiro

Por volta das 17h (de Brasília), o voo saiu de Sorocaba, a 90 km de São Paulo, onde estava em um hangar, rumo à capital fluminense. O duelo diante do Tricolor das Laranjeiras será às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada.

Como, aliás, ainda não tem autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para comercialização de voos, a Placar Linhas Aéreas arcará com as despesas da viagem. A empresa, aliás, foi criada por Leila e seu marido José Roberto Lamacchia, donos da patrocinadora do Palmeiras.

A despesa em uma empresa de voo comercial para fretar um voo desse porte é de R$ 200 mil. Assim que sair a autorização para fretar, a promessa de Leila Pereira é a de que o clube arque somente com os custos. Segundo o planejamento da diretoria, a economia pode chegar a 70% na temporada. Em 2022, o gasto foi de R$ 9,8 milhões.