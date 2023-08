Mirassol vacila em casa e pode perder líderes de vista na Série B

Na abertura da 22ª rodada da Série B do Brasileiro, Mirassol e Sampaio Corrêa empataram sem gols na noite desta sexta-feira (4), no interior paulista. Com o resultado no Estádio Municipal, o Leão foi a 36 pontos e aparece em sétimo, desperdiçando chance de colar no pelotão de acesso, que reúne os quatro melhores times. Já os maranhenses seguem na 15ª colocação, com 23 pontos. Mas podem ver a distância para o Z4 diminuir no decorrer da rodada.

Em caso de vitória, o Mirassol até poderia pular do oitavo para o quarto lugar. Mas precisaria triunfar por cinco gols de diferença para ultrapassar o Criciúma, que fecha a zona de classificação. Já a Bolívia Querida chega a seis jogos sem vencer e agora precisará torcer para Chapecoense e Tombense não vencerem Ponte Preta e Atlético-GO, respectivamente, para não ficar colado no Z4.

O Mirassol volta a campo na próxima sexta-feira (11), quando visita o Novorizontino, às 19h, no Jorge Ismael di Biasi. O Sampaio Corrêa joga no dia seguinte contra o CRB, no Castelão, em São Luís.

Jogos da 22ª rodada da Série B

Sexta-feira (4/8)

Mirassol 0x0 Sampaio Corrêa

Sábado (5/8)

Avaí x Criciúma – 15h30

Ituano x Guarani – 17h

CRB x Botafogo-SP – 17h

Sport x Novorizontino – 18h

Domingo (6/8)

Ponte Preta x Chapecoense – 15h30

Ceará x ABC – 18h

Segunda-feira (7/8)

Juventude x Vila Nova – 18h

Londrina x Vitória – 20h

Atlético-GO x Tombense – 20h

