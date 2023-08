Sport x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (5), Sport e Novorizontino se enfrentam em um duelo que vale a liderança da Série B do Brasileirão. Na Ilha do Retiro, o Leão da Ilha joga para tentar se isolar na ponta do campeonato, mas os paulistas podem ultrapassá-los. No momento, os pernambucanos têm 41 pontos, contra 39 do Tigre. Entretanto, a confirmação da liderança ao fim da rodada, caso alguém vença, dependerá do Vitória, que joga na segunda-feira, contra o Londrina.

Como chega o Sport

No Sport, a grande expectativa fica por conta da possibilidade da reestreia de Diego Souza. Já apresentado, o camisa 87 poderá estar, ao menos, no banco de reservas, de acordo com o que preferir o técnico Enderson Moreira. Certo mesmo é que ele não terá o lateral-direito Igor Cariús, que foi afastado por estar sendo investigado pela Operação Penalidade Máxima. Já o meia-atacante Jorginho está vetado, por conta de uma lesão.

Como chega o Novorizontino

Do lado do Novorizontino, o time que enfrenta o Sport tem mais alguns problemas que seu rival. O zagueiro Renato Palm e o meia-atacante Biel estão suspensos, afinal foram expulsos na derrota para o Juventude, na rodada anterior. Por outro lado, o meio-campista Marlon retorna de suspensão e deve começar jogando. A equipe paulista tenta retomar as vitórias depois de três triunfos seguidos serem interrompidos no revés do último jogo.

SPORT x NOVORIZONTINO

22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data e hora: 5/8/2023 às 18h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Onde assistir: sportv e Premiere

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

SPORT: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Facundo Labandeira, Vágner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

NOVORIZONTINO: Jordi; Adriano Martins, Paulo e Reverson; Lepo, Geovane, Marlon e Léo Tocantins; Douglas Baggio, Ronaldo e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Jogos da 22ª rodada da Série B

Sexta-feira (4/8)

Mirassol x Atlético-GO – 21h30

Sábado (5/8)

Avaí x Criciúma – 15h30

Ituano x Guarani – 17h

CRB x Botafogo-SP – 17h

Sport x Novorizontino – 18h

Domingo (6/8)

Ponte Preta x Chapecoense – 15h30

Ceará x ABC – 18h

Segunda-feira (7/8)

Juventude x Vila Nova – 18h

Londrina x Vitória – 20h

Atlético-GO x Tombense – 20h

