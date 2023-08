Espanha arrasa Suíça e vai às quartas de final da Copa Feminina

A Espanha está nas quartas de final da Copa do Mundo feminina. E em grande estilo. Na madrugada deste sábado (5/8), arrasou a Suíça, no Eden Park, em Aukland, na Nova Zelândia: 5 a 1. Fez um primeiro tempo excelente, quando marcou quatro vezes, com 75% de posse e 19 finalizações. Assim, apagou a péssima impressão que deixou na última rodada da fase de grupos (levou de 4 a 0 do Japão). Aitana Bonmatí, com uma atuação excepcional, fez dois gols, além de ótimas jogadas. Redondo, Codina e Hermoso completaram o placar. A Suíça só chegou ao gol num lance de muita infelicidade de Codina, que fez contra.

Agora, a Espanha espera quem vencer o duelo entre Holanda x África do Sul, que jogam no Estádio Sydney Football, na Austrália, neste sábado, às 23h (de Brasília).

Faca entre os dentes

A Espanha, com Putella (a atual melhor do mundo) no banco, entrou com a faca entre os dentes. Afinal, não tinha engolido a surra para as japonesas, num jogo em que teve 76% de posse e muito mais finalizações do que as japaoneses, mas levou de quatro. Entretanto, a inoperância ofensiva contra as nipônicas não se viu contra as suíças. Buscando sempre o jogo pela esquerda do ataque, com Paralluelo, sufocou a rival europeia que foi a líder do Grupo A e logo marcou, aos cinco minutos. Parajuello avançou pela esquerda e cruzou para Redondo, que acertou na trave. Na sobra, Bonmatí chutou para fazer 1 a 0.

Aos 11, a Suíça empatou com um gol contra de extrema infelicidade de Codina: quase no meio de campo, a zagueira foi atrasar para a goleira Cata Coll, mas não viu a posição da arqueira. A bola morreu no gol. Contudo, o gol inusitado não descontrolou a Espanha. Depois de quase marcar duas vezes em lances de bola parada com a zagueira Paredes aparecendo com perigo, veio o segundo gol com Redondo escorando cruzamento da esquerda, aos 17.

Que surra, Espanha!

Muito melhor e sempre pela esquerda em cima da lateral Aigbogum, a Espanha foi buscando o gol. E fez o terceiro quando em nova jogada de Parajuelo, Bonmatí ficou com a bola, tirou a marcação de Reuteler num drible incrível e fuzilou para fazer o gol mais bonito do jogo. Já no fim da etapa, após escanteio pela direita e uma tremenda confusão na área, a zagueira Codina compensou o gol contra ampliando para 4 a 1.

Para se ter ideia do massacre: a Espanha , além de 76% de posse e 19 finalizações, não fez mais gols por causa de pelo menos duas boas defesas da goleira Thaumann. A Suíça não deu um chute a gol, nem certo nem errado. Afinal, seu gol foi contra.

Mais gol no segundo tempo

No segundo tempo, a Suíça até arrumou a defesa ao mudar três jogadoras no intervalo (duas ajustando o seu lado direito). Até deu um chute perigoso. Mas foi a Espanha que ampliou, com Hermoso, aos 25, após saída etrrada das suíças. Goleada convincente que recoloca a seleção espanhola na lista das favoritas.

