Japão, envolvente, bate a Noruega e vai às quartas de final da Copa feminina

Muito aplicado taticamente e dominando o jogo de forma muito inteligente, o Japão venceu a Noruega por 3 a 1 e está nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. No jogo realizado na madrugada deste sábado (5/8), no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, a equipe japonesa avançou de fase com gols de Engen, contra, Shimizu e Miyazawa. As europeias descontaram com Reinten. Mas este gol é histórico. Afinal, foi o 100º norueguês na história dos Mundiais.

O jogo teve arbitragem brasileira. A árbitra Edina Alves; Neuza Back e Leila Cruz como auxiliares e o VAR sob o comando de Daiane Muniz (BRA). O Japão vai enfrentar Suécia ou Estados Unidos, que se enfrentam às 6h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Retangular de Melbourne, na Austrália.

Japão, desta vez, com maior posse

Bem diferente do que ocorreu contra a Espanha, quando fez forte marcação e goleou mesmo ficando com 25% da posse de bola, desta vez o Japão teve de buscar o resultado contra uma Noruega que se fechou e deixou a bola com as nipônicas (as norueguesas sempre ficaram abaixo dos 30% do tempo com a bola dominada). Isso fez as japonesas ciscarem muito, mas não conseguindo sucesso nos arremates. Contudo, ainda assim, chegou ao gol. Aos 15 minutos, após tentar cortar um cruzamento da esquerda, Engen matou a goleira.

Felizmente para as norueguesas, no seu único ataque bem encaixado, a seleção empatou aos 20. Risa foi ao fundo e crizou para a cabeçada de Reiten sem chance para a goleira, Mikalsen. Este foi o placar do primeiro tempo.

Na etapa final, nada mudou de início: Japão dominante, Noruega atrás e levando gol num erro infantil. Aos cinco minutos, depois de o Japão tentar chegar na área trocando passes, a bola parecia tranquila para a volante Risa cortar. Mas ela, dentro da área, tentou dar um passe para trás. O que fez foi dar um passe para Shimizu. A lateral-direita agradeceu: chutou mascado pela marcação e … 2 a 1 para o Japão.

Ada entra, mas Noruega não dobra as japonesas

A Noruega não conseguia entrar no jogo. No desespero, aos 29, a técnica Hege Riise colocou em campo a estrela Ada Hegerberg, mesmo não estando 100% recuperada de lesão. O time melhorou, quase marcou com Saevik e passou a buscar o ataque. Mas, aos 35, Fujino viu a entrada de Miyazawa nas costas das zageurias. Ela recebeu e tocou na saída da goleira, marcanso o seu quinto gol e se isolando na artilharia do Mundial. Nos minutos finais o Japão se fechou e somente aí a Noruega passou a pressionar. Isso deixando espaços para contra-ataques. E o Japão quase ampliou.

