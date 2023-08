Al-Ahli acerta contratação do volante Kessié

Kessié está de saída do Barcelona. O Al-Ahli, afinal, estava interessado na contratação do volante há semanas. O clube saudita, então, formalizou uma proposta de cerca de 15 milhões de euros (R$80 milhões) pelo jogador. O Barça aceitou os valores oferecidos pelo Al-Ahli. A negociação, portanto, está acertada entre as partes. Kessié, dessa forma, deve se despedir dos companheiros e viajar para Arábia Saudita nos próximos dias.

Chelsea anuncia a contratação do zagueiro Disasi

Saída de Kessié

O volante, aliás, sempre demonstrou desejo em permanecer na equipe espanhola. No entanto, Xavi não pretendia utilizá-lo nesta temporada. O jogador, inclusive, participou por pouco tempo dos jogos de pré-temporada.

Portanto, Kessié considerou com bons olhos uma ida para Arábia. O volante, assim, atuará ao lado de grandes nomes do futebol mundial como Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Roberto Firmino.

O jogador, ainda, será adversário de astros como Cristiano Ronaldo e Benzema. A expectativa, dessa forma, é de um futebol de muita competitividade entre os clubes da Arábia Saudita.

Kessié, por sinal, chegou ao Barcelona por empréstimo em junho do ano passado. O volante, afinal, pertencia ao Milan. O jogador, aliás, disputou 43 jogos pelo time catalão e marcou três gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.