Holanda x África do Sul: onde assistir, escalações, arbitragem

Holanda e África do Sul fazem, na noite deste sábado (às 23h), manhã de domingo na Austrália, duelo pelas oitavas de Final da Copa do Mundo feminina. A partida será no Estádio Sydney Football, na Austrália. Primeira colocada do Grupo E, jogando os Estados Unidos para o 2º lugar, as holandesas entram como favoritas. Mas sabem que precisam tomar cuidado. Afinal, as sul-africanas surpreenderam no Grupo G, terminando à frente de Argentina e Itália. Ficaram atrás apenas da Suécia (para quem perderam por apenas 2 a 1).

Quem vencer este duelo avança às quartas de final e enfrentará a Espanha, que goleou a Suíça na manhã deste sábado. O jogo será dia 10/8, no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia.

Onde assistir

A Cazé TV e a Fifa TV transmitem a partir das 23h (de Brasilia). Mas a Cazé abre as transmissões uma hora antes.

Como está a Holanda

Após dois jogos fora da equipe por lesão, a atacante Beerensteyn foi liberada pelo departamento médico. Contudo, sua presença como titular é incerta, pois Snoeijs e Martens, que formam a dupla ofensiva, estão muito bem. Assim, apenas uma hora antes da partida, o treinador Andries Jonker deve confirmar quem começa jogando. No mais, é a formação que vem fazendo bonito na competição.

Como está a África do Sul

A treinadora Desiree Ellis segue sem contar com Refiloe Jane, ainda não recuperada de lesão e que desfalcou o time na vitória sobre a Itália na última rodada da fase de grupos. Mas, em compensação, a apoiadora Kholosa Biyana, que cumpriu suspensão contra as italianas, volta ao time. Com isso, Gamede vai para o banco de reservas.

HOLANDA X ÁFRICA DO SUL

Copa do Mundo feminina – Oitavas de final

Data e horário: 5/8/2923, 23h (de Brasília)

Local: Estádio Sydney Football, Sydney (AUS)

HOLANDA: Van Domselaar; Spitse, Van der Gragt, Janssen; Pelova, Roord, Groenen, Van de Donk, Brugts; Snoeijs, Martens. Técnica: Andries Jonker

ÁFRICA DO SUL: Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhalmini; Biyana, Motlhalo; Cesane, Seoposenwe, Magaia; Kgatlana. Técnica: Desiree Ellis

Árbitra: Yoshimi Yamashita (JPN)

Auxiliares: Makoto Bozono e Naomi Teshirogi (ambas do Japão)

VAR: Carol Anne Chenard /(CAN)

