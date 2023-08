Manchester City paga R$ 484 milhões e contrata o zagueiro Gvardiol

O Manchester City anunciou a contratação de Gvardiol. O zagueiro, assim, é o segundo reforço do clube inglês para temporada. O anuncio oficial, por sinal, aconteceu na manhã deste sábado (5/8), através das redes sociais.

Gvardiol, dessa forma, chega como um nome de peso no Manchester City. Afinal, é a segunda contratação mais cara da história do clube inglês. De acordo com os sites locais, os valores da negociação vom o RB Leipzig giraram em torno de 90 milhões de euros (R$ 484 milhões). Enfim, um dos grandes negócios da temporada.

Contratação de Gvardiol

“Sempre sonhei em jogar na Inglaterra e poder fazer isso pelo Manchester City, depois da época que protagonizaram, é uma verdadeira honra. Todos que viram City jogar no ano passado sabem que é a melhor equipe do mundo. Vencer o triplete (Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões) diz tudo sobre a qualidade desta equipe”, afirmou Gvardiol na apresentação.

O jogador tem somente 21 anos. No entanto, já mostrou muito potencial pelos clubes em que passou. O contrato do atleta na Inglaterra, inclusive, será válido por cinco temporadas.

City e RB Leipzig vinham negociando e debatendo valores desde junho. O anuncio oficial, portanto, demorou cerca de dois meses para acontecer. Além do Manchester City, outras equipes também demonstraram interesse na contratação de Gvardiol.

O zagueiro começou a carreira no Dínamo Zagreb e se transferiu ao RB Leipzig em 2021. O defensor disputou 87 jogos pelo time alemão e marcou cinco gols. O croata, aliás, foi um dos grandes destaques da última edição da Copa do Mundo, foi considerado o melhor zagueiro da competição.

Além de Gvardiol, Kovacic também foi anunciado pelo Manchester City nesta temporada. Pep Guardiola, portanto, vem montando um time para ser novamente competitivo e protagonista.

