Santos se prepara para vender outra joia para o Chelsea

O Santos se prepara para acertar a venda de mais uma joia das categorias de base. O Chelsea, da Inglaterra, formalizou uma proposta pelo atacante Deivid Washington e avançou para contar com o atleta. Inicialmente, o time inglês ofereceu R$ 80,43 milhões, que não chamou a atenção do Peixe. Contudo, a equipe de Londres aumentou a oferta para R$ 107,24 milhões, o que fez o Alvinegro Praiano balançar.

O Peixe precisa de dinheiro no caixa, já que vive uma crise financeira. Assim, a diretoria analisa a proposta, mas já preparada para aceitar e vender uma das grandes joias do clube. Se confirmado, Deivid Washington fará parceria com Ângelo, outro jogador que deixou o Santos para atuar pelo Chelsea recentemente.

No começo, parte da oferta dos ingleses estava atrelada a metas de desempenho, como números de jogos, gols marcados e títulos conquistados. No entanto, a pedido do Santos, o clube londrino se mostrou disposto a fechar o acordo em R$ 107,24 milhões para evitar a concorrência de outras equipes europeias no futuro e selar o acordo o mais rápido possível. O Peixe tem 70% dos direitos econômicos do jogador.

Além disso, a forma de pagamento agradou bastante o clube brasileiro. Inicialmente, o Santos só toparia vender o atacante por R$ 160,87 milhões, valor da sua multa rescisória. Contudo, como o Chelsea deve pagar todo o valor de uma só vez, o Peixe se viu balançado a aceitar.

Deivid Washington no Santos

Com 18 anos, o garoto subiu para o profissional do Peixe nesta temporada. Até aqui são 16 jogos e dois gols marcados. Com o técnico Odair Hellmann, chegou a ser titular e protagonista da equipe quando Marcos Leonardo estava com a seleção brasileira sub-20 na disputa da Copa do Mundo.

Contudo, quando o camisa 9 retornou do Mundial, perdeu espaço. Além disso, viu o Santos se reforçar com as chegadas de Bruno Mezenga e Julio Furch.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.