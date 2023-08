West Ham, com Paquetá & Cia, joga muito mal e leva surra do Leverkusen

Com uma atuação muito abaixo da média, o West Ham levou uma surra do Bayer Leverkusen na manhã deste sábado, 5/8, em amistoso de pré-temporada, na Bay Arena, na Alemanha. Apanhou por 4 a 0. Destaque para o atacante nigeriano Boniface, que fez um gol, sofreu um pênalti (gol de Andrich) e foi protagonista no lance em que Kherer marcou contra. O outro gol dos alemães foi de Hoffman, que abriu o placar.

Foi uma atuação péssima dos principais jogadores do West Ham. Lucas Paquetá, Benrahma e Bowen não conseguiram encaixar o jogo. Para piorar, a defesa era um queijo suíço. Assim, antes dos 25 minutos o time inglês já perdia por 2 a 0, gols de Hoffman, aos nove minutos, e de Kherer (contra, se antecipando a Boniface), aos 23. Ainda no primeiro tempo, Boniface, o melhor em campo, ampliou. Foi o seu primeiro gol com a camisa do Leverkusen. O nigeriano foi contratado junto ao St.Gilloise/BEL com o aval do treinador espanhol Xabi Alonso.

No segundo tempo, West Ham promoveu várias alterações, com os astros (como Paquetá) deixando o campo. Mas nada mudou. O Leverkusen mandava em campo. E Boniface estava inspirado. Aos 23, entrou na área e foi derrubado. Pênalti. Andrich bateu e ampliou.

Próximos jogos de West Ham e Leverkusen

Agora os times se preparam para os jogos oficiais da temporada. No próximo sábado (12/8), o Bayer Leverkusen estaria na Copa da Alemanha enfrentando o Teutonia. Já o West Ham estreia na Premier League recebendo o Bournemouth.

