Goleiro corintiano Carlos Miguel começa a despertar interesse na Europa

O goleiro Carlos Miguel chamou a atenção por suas grandes atuações recentes e despertou o interesse do Velho Continente. Isso porque alguns clubes da Europa já começaram a realizar sondagens pelo arqueiro de 24 anos, de acordo comk o SCCP News. Mas até aqui, segundo o portal, o Corinthians não recebeu nenhuma oferta, apenas consultas sobre preço e questões contratuais.

Por sua vez, o Timão não tem interesse em vender o goleiro e já apresentou um plano de carreira para o atleta. Muitos de dentro do clube, enxergam Carlos Miguel como um sucessor natural de Cássio. Contudo, o entendimento é que não há jogador inegociável no elenco atualmente.

Os times interessados em Carlos Miguel não foram revelados. Entretanto, é possível afirmar que as equipes fazem parte das principais ligas da Europa. Os representantes do goleiro estão cientes dos contatos recebidos e analisam as possibilidades de mercado e projetos envolvendo o arqueiro. Existe a possibilidade de uma oferta chegar no Parque São Jorge até o final do mês, quando se encerra a janela de transferência na Europa.

Contratado em agosto de 2021, Carlos Miguel ganhou sua primeira oportunidade com o técnico Vítor Pereira, mas desde a temporada passada desbancou Matheus Donelli, tornando-se o reserva imediato no gol corintiano. Além disso, o arqueiro carrega uma estatística impressionante no gol do Timão. Em nove partidas, são sete vitórias e dois empates. O arqueiro segue invicto no Corinthians e cada vez mais na graça do torcedor.

