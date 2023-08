Santos x Athletico, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’, a partir das 14h30

Neste sábado, às 16h (de Brasília), Santos recebe o Athletico, na Vila Belmiro (sem público, o Peixe cumpre punição por causa do comportamento de sua torcida). O duelo vale pela 18ª rodada do Brasileirão. Para o peixe, a vitória o afasta da zona de rebaixamento. Já o Furacão busca se aproximar do grupo da zona da Libertadores. E, para você não perder nenhum detalhe deste jogo que promete muita emoção, acompanhe com a “Voz do Esporte”. A narração é do premiado, pela Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo) Cesar Tavares. E você entra no clima a partir das 14h30, quando a VOZ inicia a cobertura completa do duelo.