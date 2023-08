Palmeiras não vence o Fluminense, no Maracanã, há seis anos

O Palmeiras encara o Fluminense neste sábado (05), às 21h, no Maracanã, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. E o Verdão entra em campo tentando quebrar um leve tabu, Afinal, a última vez que o Alviverde não vence o Tricolor Carioca, atuando no Maracanã, há seis anos.

A última vez que o Verdão triunfou no Maracanã, diante do adversário deste sábado, aconteceu em 2017. Na ocasião, o time comandado pelo técnico Cuca, venceu por 1 a 0 com um golaço do lateral-esquerdo Egídio. Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias do Fluminense e outros dois empates.

O último confronto no Maracanã aconteceu no ano passado, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão chegou a abrir o placar com um lindo gol de bicicleta do atacante Rony. Contudo, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu o empate com um tento marcado pelo zagueiro Manoel.

Agora, as equipes se reencontram em um duelo decisivo pela parte de cima da tabela. O Alviverde é o atual terceiro colocado, com 31 pontos, mas o Fluminense aparece três pontos a menos, na quinta posição e podendo ultrapassar o Verdão na tabela.

Os últimos duelos entre Fluminense e Palmeiras

27/08/2022 – Fluminense 1×1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

14/11/2021 – Fluminense 2×1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

12/08/2020 – Fluminense 1×1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

28/11/2019 – Fluminense 1×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

25/07/2018 – Fluminense 1×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

