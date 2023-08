É oficial: Flamengo anuncia saída de Matheus França

O Flamengo anunciou na manhã deste sábado (5) que Matheus França, enfim, está de saída. O meia-atacante, afinal, foi vendido ao Crystal Palace, da Inglaterra. Os dirigentes ingleses, por sinal, desembolsaram cerca de 20 milhões de euros fixos (R$ 104 milhões) pela contratação do jogador. Mas pode ganhar mais R$ 52 milhões se Matheus França alcançar algumas metas no clube londrino.

Conmebol aciona Flamengo por irregularidades contra o Olimpia

O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a venda do atleta Matheus França para o Crystal Palace. Agradecemos ao Garoto do Ninho pelos gols, dribles e alegrias com o Manto Sagrado. Desejamos sorte na sua carreira, França! #CRF pic.twitter.com/0yEjU8z8JJ — Flamengo (@Flamengo) August 5, 2023

O Crystal Palace, que tem como um dos proprietários John Textor – dono da SAF do Botafogo – fez um anuncio da contratação de Matheus França nas redes sociais. O clube inglês postou lances do atacante e imagens do Rio de Janeiro nas redes sociais.

From South America to South London. pic.twitter.com/jIwjunDH9n — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 5, 2023

Saída de Matheus França

O meia-atacante, por sinal, é uma das principais revelações do Flamengo dos últimos anos. O ponta, inclusive, contava com uma das multas rescisórias mais altas da história do clube.

O jogador, aliás, estreou profissionalmente pelo Flamengo em 2021. O atleta, inclusive, recebeu muitas oportunidades com Dorival Júnior e Vítor Pereira. No entanto, acabou perdendo espaço depois da chegada de Sampaoli.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.