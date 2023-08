Dia D: Itabirito FC entra em campo em busca de acesso histórico

O Itabirito FC entra em campo, contra o Betim, na tarde deste sábado (5), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Coronel Afonso de Moura, em busca de fazer história. Um triunfo na 9ª rodada do Hexagonal Final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, coloca a agremiação na elite do futebol mineiro.

O confronto será entre os dois melhores times do Hexagonal Final. O Betim atual líder, com 17 pontos, tem a mesma pontuação que o Itabirito FC, portanto, separados apenas pelos critérios de desempate.

O técnico Marcelo Caranhato ressaltou que seu elenco está concentrado para a partida e reconheceu a ansiedade geral.

“É um jogo que tem um elemento diferente, é um pouco de ansiedade, vale o acesso e pode encaminhar um título, algo que imaginamos, sonhamos desde a chegada e pode se tornar real. Construímos durante a competição e estamos concentrados em busca de uma grande partida”, salientou o treinador.

Na próxima rodada, o Gato do Mato enfrenta o Boa Esporte, em Varginha, no sábado (12), às 15h (de Brasília).

