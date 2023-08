São Paulo defende tabu de seis anos contra o Atlético, no Morumbi

O São Paulo encara o Atlético-MG neste domingo (6), às 16h, no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Querendo voltar a vencer após quatro jogos e se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, o Tricolor se apega em um retrospecto recente. Afinal, o Soberano não perde para o Galo, jogando em seus domínios, há seis anos.

A última vez que o Tricolor Paulista perdeu para o Atlético, no Morumbi, aconteceu em 2017. Naquela ocasião, o Galo venceu por 2 a 1, com gols de Cazares e Rafael Moura. O São Paulo, que na época era comandado por Rogério Ceni, descontou com Marcinho. Desde então, o Soberano não perdeu mais para o rival mineiro.

Foram três empates e outras duas vitórias do São Paulo. O último triunfo aconteceu em 2020. Na luta direta pela liderança da competição, o Tricolor venceu o Galo por 3 a 0, com gols de Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró. Os últimos dois confrontos no Morumbi acabaram em empate,

Situação de São Paulo e Atlético

Agora, o Tricolor Paulista busca retomar a confiança após quatro partidas sem vencer. O Tricolor perdeu para o Cuiabá, pelo Brasileiro, para o Corinthians, pela Copa do Brasil e para o San Lorenzo, pela Sul-Americana. Além disso, teve um empate sem gols contra o Bahia, também pelo torneio de pontos corridos.

Contudo, o adversário também chega em situação complicada. Afinal, o Atlético não vence há 10 partidas e está com a cabeça na Libertadores, onde enfrenta o Palmeiras, precisando reverter a derrota de 1 a 0, no Mineirão.

Por fim, existe a expectativa que o atacante Lucas Moura ganhe seus primeiros minutos, desde que retornou ao São Paulo, para sua segunda passagem.

