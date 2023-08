Com Danilo e sem Scarpa, Nottingham empata com Eintracht

O Eintracht Frankfurt empatou em 0 a 0 com o Nottingham Forest em amistoso neste sábado (5/8). O jogo foi em Frankfurt, no Waldstadion (agora Deutche Bank Park), que recebeu bom público, 31 mil pessoas (a capacidade é de 42 mil). No time inglês, o volante Danilo foi titular. Mesmo sem muito brilho, foi um dos melhores do time. Mas o outro brasileiro do Nottingham, Scarpa, não foi a campo.

O Nottingham Forest jogou na defesa, pouco se aventurando no ataque, mas dando muito sorte de não sair com a derrota neste amistoso. Afinal, o time alemão teve várias chances para abrir o placar. Isso ocorreu principalmente no segundo tempo. Duas delas foram incríveis. Na primeira, aos 11, o francês Kolo Muani (que está para ser negociado), recebeu livre quase na pequena área, mas chutou para o goleiro Salvey salvar com o pé. Até lembrou o gol que perdeu na final da Copa do Qatar e gerou a defesa histórica do goleiro argentino Dibu Martínez. Na outra, aos 22, Marmoush chutou na trave direita do Nottingham. Porém, a bola voltou no pé de Ngankam, mas ele chutou na trave esquerda de Shelvey. O arqueiro voou e encaixou a bola para evitar um terceiro chute alemão na cara de seu gol.

Próximos jogos de Eintracht e Nottingham

O Eintracht fecha a pré-temporada somando uma vitória, três empates e uma derrota. Agora vai se preparar para o seu primeiro jogo em competição oficial, dia 13/8 contra o Lokomotiv Leipzig, fora de casa, pela Copa da Alemanha. Já o Nottingham fechou a sua série de amistosos com campanha modesta: duas vitórias, um empate e quatro derrotas, incluindo uma surra de 5 a 0 para o Rennes/FRA. No próximo sábado, o time estreia na Premier League enfrentando o Arsenal, fora de casa.

