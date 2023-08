Sampaoli ainda não repetiu escalação em 28 jogos no Flamengo

É inegável que o torcedor sente mais confiança no time quando se tem os 11 titulares na ponta da língua, antes mesmo da escalação oficial ser revelada. Contudo, isto não acontece nem com o mais fanático flamenguista, que tenta desvendar os planos de Jorge Sampaoli. Desde que assumiu o Rubro-Negro, o técnico argentino comandou a equipe em 28 jogos e mandou a campo 28 escalações diferentes.

Algumas vezes a mudança na escalação rolou por parte da estratégia do jogo. Outras, por causa de lesões ou até mesmo por birra de Sampaoli. Mas o treinador vem mostrando que conhece o elenco no qual trabalha. Na partida desta quinta-feira (03), contra o Olimpia, pela Libertadores, o técnico argentino mandou um time muito semelhante com aquele que empatou contra o América-MG, pelo Brasileirão. A exceção foi Leo Pereira, que por lesão, deu a vaga para Fabricio Bruno.

É fato que Sampaoli muda sua equipe de acordo com a característica que apresenta o seu adversário. Contudo, a oscilação em alguns momentos da temporada chama a atenção. Afinal, o Rubro-Negro é o time que vence o Grêmio, fora de casa, com grande atuação coletiva, mas também é o mesmo que empata com o América-MG, diante de um Maracanã lotado.

O problema de não repetir uma escalação, é não conseguir dar o entrosamento necessário para a equipe. Não que o torcedor flamenguista reclame. Afinal, em 28 jogos no comando de Sampaoli, são 17 vitórias, sete empates e apenas 4 derrotas. Um aproveitamento de 69%. Além disso, são 54 gols marcados e apenas 27 sofridos.

Sampaoli deve ter nova escalação no Brasileiro

E se engana quem acredita que o treinador já esgotou suas possibilidades de formação no Flamengo. Contra o Cuiabá, neste domingo (06), na Arena Pantanal, pelo Brasileirão, Sampaoli deve fazer novas mudanças.

Fabrício Bruno, que sentiu a coxa durante o primeiro tempo contra o Olimpia, fez a atividade normalmente na academia, mas pode ser poupado por Sampaoli. Pablo surge como opção na zaga neste caso.

Além disso, como tem o jogo de volta da Libertadores na próxima quinta-feira (10), o treinador deve poupar alguns jogadores, principalmente do sistema ofensivo. Nomes como de Everton Cebolinha e Luiz Araújo devem ganhar uma oportunidade.

