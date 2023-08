Internacional x Corinthians, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’, a partir das 17h

Sábadão de superclássico no Brasileirão, com o Internacional enfrentando o Corinthians no Brasileirão. O duelo começa às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 18ª rodada. O Timão vai ganhando uma cara nova, mas perdeu seu goleador Róger Guedes, que foi para as Arábias. O Colorado de técnico novo ainda precisa se reencontrar. Quem leva? O Corinthians de Luca ou o Internacional de Coudet? Para acompanhar este duelo de titãs, clique abaixo e confira a cobertura raiz que a “Voz do Esporte” preparou. E mais: a transmissão se inicia às 17h, para deixar você entrar bem mais cedo no clima do jogo.