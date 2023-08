Fluminense x Palmeiras, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’, a partir das 19h30

Parem tudo, afinal, neste sábado, 5/8, tem Fluminense x Palmeiras, que disputam não apenas o título da Libertadores, como também o caneco do Brasileirão. E o duelo desta vez será no Maracanã, pela 18ª rodada da Série A. O triunfo coloca o Verdão provisoriamente na vice-liderança. Mas um triunfo do Tricolor deixará os cariocas na terceira posição. Este jogo começa às 21h (de Brasília), mas você pode entrar no clima acompanhando a transmissão raiz da “Voz do Esporte” a partir das 19h30, com cobertura completíssima sob o comando e a narração de Cesar Tavares.