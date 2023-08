Santos acerta a saída de mais dois jogadores do elenco

O Santos encaminhou mais duas saídas. O lateral-direito Nathan e o meia Daniel Ruiz, que estavam afastados do grupo, não atuam mais com a camisa do Peixe. O Alvinegro Praiano vem tentando diminuir seu elenco e buscando negociar atletas que não estão nos planos do técnico Paulo Turra.

Nathan deixa a Vila Belmiro e está a caminho do Famalicão, de Portugal. A negociação será por empréstimo válido por um ano, e tem opção de compra fixada por volta dos 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. O jogador estava afastado do elenco após ser flagrado em uma balada ao lado do lateral-esquerdo Lucas Pires, que já deixou o Peixe para jogar no futebol espanhol.

Aliás, o Santos adquiriu o jogador vindo do Boavista, também de Portugal, em agosto de 2022. O lateral chegou com uma certa expectativa, mas nunca conseguiu render o esperado e deixa a Vila Belmiro sem deixar saudades.

Daniel Ruiz também deixa o Santos

Além do lateral, quem também deixa o Peixe é o meia colombiano, Daniel Ruiz. O jogador estava afastado do elenco principal desde o dia 4 de julho. O atleta chegou a um acordo com os santistas, rescindiu o contrato de empréstimo e agora retorna ao Millonarios, da Colômbia.

Aos 22 anos, Ruiz enfrentou problemas de adaptação ao Santos e, em campo, não conseguiu entregar o esperado pela comissão técnica. Ao todo, foram apenas 19 jogos, com duas assistências e nenhum gol marcado.

Quando foi afastado por Paulo Turra, Ruiz optou em permanecer no Brasil para tentar um novo empréstimo com algum clube da Série A. O atleta recebeu sondagens, mas não chegou a fechar contrato. Assim, decidiu voltar para a Colômbia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.