Com lesão na coxa, Rômulo desfalcará o Internacional por três semanas

O curinga Rômulo, volante que vinha sendo usado pelo técnico Eduardo Coudet como reserva imediato de Bustos na lateral direita, desfalcará o Internacional. O jogador, que saiu sentindo dores na coxa esquerda no fim da partida contra o River Plate, em Buenos Aires, nesta terça-feira (derrota por 2 a 1), teve constatada, neste sábado, uma lesão muscular no local. Assim, não foi relacionado para o jogo deste sábado (5/8) com o Corinthians. De acordo com os médicos do Colorado, Rômulo vai ficar pelo menos três semanas fora de combate. Assim, além do duelo com o Corinthians, perderá pelo menos os jogos contra Botafogo, Fortaleza e Flamengo, pelo Brasileirão, além da partida de volta contra o River Plate, pelas oitavas da Libertadores.

A lesão não vem em bom momento para Rômulo. O jogador que chegou a conquistar a posição de titular com Mano Menezes, atuando como volante. Mas perdeu espaço com Coudet. E, quando teve a chance de mostrar serviço ao novo treinador, ao entrar aos 29 do segundo tempo do jogo com o River , se machucou.

Rômulo em momento-chave na carreira

Rômulo chegou ao clube em abril para a disputa do Brasileirão, sabe que precisa mostrar serviço: seu empréstimo junto ao Athletic-MG vai apenas até dezembro.

