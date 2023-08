Palmeiras x Corinthians, semifinal do Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações

Palmeiras e Corinthians duelam na manhã deste domingo (06), às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo terá entrada gratuita, mas apenas para torcedores do Verdão, já que é proibido ter torcida visitante em clássicos no estado de São Paulo. O vencedor deste mata-mata, decidirá o título contra Santos e Flamengo. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partida a partir das 11h

Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras empatou sua última partida, contra o Guarani, pelo Paulistão Sub-20. Antes disso, contudo, atropelou o Botafogo por 4 a 0, na partida que confirmou a classificação às semis, após um 3 a 3 no jogo de ida. O Verdão é bicampeão brasileiro da categoria (2018 e 2022).

Aliás, os destaques da equipe ficam por conta do meia Estevão, de apenas 16 anos, que já vem ganhando destaque. Além disso, o atacante Kevin é o grande nome desta equipe. Ele já vinha treinando com os profissionais e disputou a última Copa do Mundo-Sub 20. O goleiro Kaique também disputou o Mundial.

Provável Palmeiras: Kaique; Gilberto, Victor Reis, Michel e Arthur; Figueiredo, Patrick e Kauan Santos; Estêvão, Juninho e Kevin. Técnico: Lucas Andrade.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o Corinthians vem de uma derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, mas atravessa um bom momento. Afinal, antes do revés, somava seis vitórias consecutivas, incluindo as duas nas quartas da competição, eliminando o Grêmio. Ao todo, o Timão tem campanha de sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. Foram 24 gols marcados e 13 sofridos.

Pelo lado do Timão, os destaques ficam pelo meia Breno Bidon e o atacante Higor. Afinal, eles já trabalharam com o elenco profissional e são observados pela comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo.

Provável Corinthians: Felipe Longo; Caipira, Vinicius Cressi, Thierry e Abimael; Vitor Robson, Thomas Lisboa e Breno Bidon; Higor, Juninho e Philippe. Técnico: Danilo.

