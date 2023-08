Matheus França é apresentado no Crystal Palace e vê vitória do time

O atacante Matheus França foi apresentado pelo Crystal Palace na tarde deste sábado (5/8). O clube aproveitou que o time fazia amistoso com o Lyon, na sua casa, o Selhurst Park, em Londres, para mostrar o novo reforço aos seus torcedores. No intervalo da partida, o ex-Flamengo de 19 anos foi até o centro do gramado. Com roupa comum, foi aplaudido pelos torcedores presentes. Acenou para a torcida e posou com um cachecol do clube. Depois, acompanhou a vitória do Crystal pelo placar de 2 a 0.

A apresentação foi o ápice do dia de Matheus França. Primeiramente, no início da manhã, rolou o anúncio oficial de sua saída do Flamengo. O clube carioca postou um ‘muito obrigado’ ao jogador, que deixou o Mengo por 20 milhões de euros (R$ 104 milhões). Mas o clube rubro-negro pode ganhar mais até R$ 52 milhões se o jogador atingir metas. Em seguida, o Crystal postou um vídeo para celebrar o seu novo reforço. Nele, o atacante tentou arriscar no inglês e o vídeo terminou com samba, com direito a batuques e mulatas.

Matheus França acompanha a vitória do Crystal

O amistoso entre Crystal e Lyon foi entre dois clubes que têm John Textor, dono da SAF do Botafogo, como acionista. E foi o último das equipes antes do início da temporada. O Crystal venceu sem muito susto. Fez o primeiro com Schlupp, aos 14 minutos do primeiro tempo, escorando cruzamento de Eze. O segundo veio aos 14 da etapa final, com Edouard. Apesar da vitória, o Crystal mostrou que vai precisar de um atacante mais efetivo, já que perdeu a sua referência, Zaha, para o Galatasaray. Dessa forma, não será surpresa se Matheus França começar a ganhar chances na equipe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.