São Paulo x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Atlético-MG duelam neste domingo (06), às 16h, no Morumbi, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o oitavo colocado, com 26 pontos, mas não vence há quatro jogos e busca voltar a vencer na temporada. Contudo, o Galo também não vive bom momento. Com 21 pontos e estacionado na 13° posição, o time de Felipão não sai vitorioso de um embate há 10 partidas.

Onde assistir

A TV Globo (sinal aberto, menos para RJ, RS, ES, AM, DF) e Premiere (PPV, todo Brasil), transmitem a partida a partir das 16h (de Brasília)

Como chega o São Paulo?

O técnico Dorival Júnior terá reforços importantes para o duelo contra o Galo. Afinal, Calleri e Luciano cumpriram suspensão na última rodada e já podem ser escalados novamente pelo treinador. Contudo, nenhuma expectativa é maior do que a reestreia de Lucas Moura. O atacante deve ser relacionado e estar ao menos no banco de reservas do embate. Em contrapartida, o meia James Rodriguez ainda não está regularizado e não enfrenta o Galo. Por fim, Gabriel Neves, Patryck, Galoppo e Igor Vinícius segue no DM e estão fora.

Como chega o Atlético-MG?

Por outro lado, o Galo não deve ter o técnico Felipão na área técnica. Afinal, o treinador recebeu dois jogos de gancho pela expulsão diante do América-MG. Hulk, que também foi julgado por ser expulso no clássico mineiro, está liberado e pode atuar normalmente. Contudo, o goleiro Everson terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Matheus Mendes deve assumir a meta atleticana. Além disso, o meia Zaracho, com uma lesão na coxa esquerda, deve ficar fora.

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 06/8/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Saravia, Rabello, Jemerson e Arana; Battaglia e Otávio; Pavon, Hyoran (Igor Gomes) e Paulinho; Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-FIFA)

